Комздрав: Петербург вступил в нисходящую часть очередного эпидемиологического подъёма

Руководитель петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец известил о заметном снижении уровня COVID-госпитализаций в городе: за минувшие 24 часа в стационары были помещены всего 547 человек, передаёт "Бумага". Соответственно, за последний месяц суточное количество госпитализаций сократилось вдвое.

Лисовец отметил, что тенденция на снижение очередной волны пандемии наметилась ещё в начала июля. В Северной столице "отчетливо видны признаки снижения интенсивности распространения инфекции", а сам город вступил в "нисходящую часть очередного эпидемиологического подъёма", констатировал чиновник.

При этом, согласно данным оперштаба, количество ежедневно регистрируемых случаев COVID-19 за последние месяц выросло вдвое: если в конце июля фиксировали порядка 1,1 тысяч заражений в день, то только за сегодня коронавирус обнаружили у 1939 петербуржцев. Пик заражений пришёлся на 12 июля, когда выявили 2029 инфицированных.



Равнозначно не падают показатели смертности от COVID-19: последние две недели каждый день умирают от 98 до 108 пациентов.