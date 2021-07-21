Во Пскове полиция изымает предвыборные листовки о кандидатах из офиса КПРФ

Псковские правоохранители изымают листовки с информацией о кандидатах в областное собрание депутатов Александре Баеве и Дмитрии Михайлове из местного офиса КПРФ, уведомил "Север.Реалии"* секретарь горкома партии Сергей Богданов.

По его словам, полицейские появились в офисе после заседания областной избирательной комиссии, в ходе которой было заявлено, что местные коммунисты раздают жителям Пскова листовки в незаконной агитацией. Претензии комиссии вызвало отсутствие на материалах информации о том, что она была произведена на средства с избирательного счёта кандидата.

"Полиция все говорит, что это досмотр, но они изъяли уже всё, что нашли. В мае, ещё до начала избирательной кампании, мы печатали не агитационные, а информационные листовки. У нас тогда, по весне, стояли палатки по городу, и какая-то часть листовок осталась – штук 50, может. Они были напечатаны вне избирательного периода – тогда не было этого избирательного счета даже", - объяснил Богданов.

Коммунист уточнил, что полиция изымает только листовки с фамилиями Баева и Михайлова: именно из-за них псковское отделение КПРФ обвиняют в распространении агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах – статья 5.13 КоАП.

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