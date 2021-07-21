В Москве силовики задержали участницу Pussy Riot Риту Флорес

Столичные правоохранители задержали ещё одну участницу Pussy Riot Риту Флорес: в руки к правоохранителям она попала возле своего дома, информируют "Открытые медиа".

Девушку везут в отдел по району Котловка.

По какой причине у силовиков возникли претензии к Флорес, пока неизвестно.

Напомним, 22 июня московские полицейские по разным причинам задержали членов Pussy Riot Александра Софеева, Люсю Штейн, Марию Алехину, Анну Кузьминых, а также фотографа Дмитрия Воронцова и другоросса Ольгу Шалину.

На следующий день всех по разным статья отправили под административный арест. После того, как они выходили из спецприёмника, "карательная" практика применялась к ним снова.

Как итог, участники панк-команды Вероника Никульшина и Александр Софеев, а также художник Роман Дуров, были вынуждены уехать из РФ.