В Петербурге зарегистрировали первых кандидатов в Госдуму

Территориальная избирательная комиссия №16 зарегистрировала в качестве кандидатов трех претендентов в депутаты Государственной Думы по округу №216 Петербурга, сообщили ЗАКС.Ру в ТИК. Новый статус получили учитель информатики Михаил Богданов ("Справедливая России - За правду"), профессор, доктор военных наук и сотрудник Законодательного собрания Петербурга Геннадий Денисов (КПРФ) и композитор, сценарист Андрей Иванов ("Родина").

Документы о выдвижении по округу №216 подали депутаты ЗакСа Петербурга Сергей Соловьев ("Единая Россия") и Борис Вишневский ("Яблоко"). Также регистрации в качестве кандидатов ждут бывший муниципальный депутат МО "Литейный округ" Екатерина Лебедева (ЛДПР), Геннадий Детков ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Сергей Иванов ("Гражданская платформа") и Дарья Садовская ("Новые люди").

На специальной карте ЗАКС.Ру можно посмотреть, кто выразил желание выдвигаться в депутаты Госдумы, кто подал документы и кто уже зарегистрирован как кандидат. Там же отражена информация об одномандатниках в депутаты Законодательного собрания Петербурга.

София Саттарова