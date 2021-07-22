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Неизвестный в неонацистской футболке испортил ролл-ап Фатьяновой

фото ЗакС политика Неизвестный в неонацистской футболке испортил ролл-ап Фатьяновой

Молодой человек изрезал ножом ролл-ап стенд с портретом кандидата-самовыдвиженки в депутаты ЗакСа Ирины Фатьяновой. 

Инцидент случился на выходе метро "Чкаловская" 22 июля около 15-00. Его случайным свидетелем стал корреспондент ЗАКС.Ру.

По словам очевидца, злоумышленник был в кепке, спортивных штанах и футболке с надписью на спине "Кубанский НС фронт". На правом плече у неизвестного была вытатуирована паутина, на левом - "черное солнце", оккультный символ, популярный у ультраправых. 

Парень сначала дергал ролл-ап рукой. Не сумев его сломать, достал нож и несколько раз порезал портрет кандидатки. В ответ на вопрос, чем ему не понравился баннер, хулиган выругался в адрес Фатьяновой, в оскорбительной форме назвав ее еврейкой. После этого человек с ножом спешно удалился. 

Фатьянова сообщила ЗАКС.Ру, что находится на связи со всеми своими сборщиками и о других случаях порчи ролл-апов ей не известно.  

Напомним, Фатьянова идет на выборы в ЗакС Петербурга по округу № 3 (Петроградский район) без партийной поддержки. Для регистрации кандидатом ей необходимо собрать более 4 тысяч подписей избирателей. 

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