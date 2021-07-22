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Мария Алёхина из Pussy Riot освободилась после второго административного ареста: покидать РФ не намерена

фото ЗакС политика Мария Алёхина из Pussy Riot освободилась после второго административного ареста: покидать РФ не намерена

Входящая в арт-коллаборацию Pussy Riot Мария Алёхина вышла из стен столичного спецприёмника, отбыв в нём второй административный арест подряд. В отличие от своих соратников она покидать Россию не собирается, делится "МБХ медиа".

"Я бы не уехала, даже не будь у меня браслета [устройство, используемое для контроля за лицом, находящимся под домашним арестом - прим. ред.]. Еще чего не хватало, я не уеду", - констатировала активистка.

Вдогонку к административному преследованию Алёхина вынуждена пребывать под домашним арестом в рамках уголовного "санитарного дела".

Не так давно участники Pussy Riot Александр Софеев, Вероника Никульшина, а также режиссер Анна Кузьминых, оповестили об отъезде из РФ.

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