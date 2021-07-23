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СК хочет разработать рекомендации для "сознательного отказа" молодежи от протестов

фото ЗакС политика СК хочет разработать рекомендации для "сознательного отказа" молодежи от протестов

Следственный комитет решил разработать рекомендации для "формирования сознательного отказа молодежи" от участия в несогласованных акциях протеста, передает ТАСС со ссылкой на зампредседателя СК Александра Клауса.

По словам Клауса, в январе 2021 года СК обратился в СПбГУ с предложением провести социологическое исследование. Следователей интересует, почему подростки участвуют в несогласованных акциях, и как найти способы этому противодействовать.

"По результатам исследования мы планируем получить экспертное заключение с рекомендациями по формированию у молодежи сознательного отказа от участия в несогласованных акциях", —заявил Клаус.

В конце января и апреле 2021 года в ряде городов России прошли крупные акции протеста в поддержку Алексея Навального, в которых приняли участие десятки тысяч россиян.  Это случилось после того, как политика арестовали: ФСИН добивалась замены его условного срока по делу "Ив Роше" на реальный из-за того, что Навальный, проходя реабилитацию в Германии после отравления, не отмечался в службе.

 

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