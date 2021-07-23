СК хочет разработать рекомендации для "сознательного отказа" молодежи от протестов

Следственный комитет решил разработать рекомендации для "формирования сознательного отказа молодежи" от участия в несогласованных акциях протеста, передает ТАСС со ссылкой на зампредседателя СК Александра Клауса.

По словам Клауса, в январе 2021 года СК обратился в СПбГУ с предложением провести социологическое исследование. Следователей интересует, почему подростки участвуют в несогласованных акциях, и как найти способы этому противодействовать.

"По результатам исследования мы планируем получить экспертное заключение с рекомендациями по формированию у молодежи сознательного отказа от участия в несогласованных акциях", —заявил Клаус.

В конце января и апреле 2021 года в ряде городов России прошли крупные акции протеста в поддержку Алексея Навального, в которых приняли участие десятки тысяч россиян. Это случилось после того, как политика арестовали: ФСИН добивалась замены его условного срока по делу "Ив Роше" на реальный из-за того, что Навальный, проходя реабилитацию в Германии после отравления, не отмечался в службе.