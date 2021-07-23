Лисовец: В Петербурге наблюдается устойчивый тренд на снижение заболеваемости COVID-19

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец на своей странице во "ВКонтакте" заявил, что в Петербурге "наблюдается устойчивый тренд на снижение распространения коронавирусной инфекции".

По словам Лисовца, в городе уменьшается количество госпитализаций. Он сообщил, что за 22 июля в стационары увезли 446 взрослых пациентов с коронавирусом, а за неделю до этого, 16 июля — 677. По подсчетам комитета, за неделю снижение составило 16,6%, а в сравнении с двухнедельным интервалом — 36,2%.

Также Лисовец рассказал, что в июле значительно возросли темпы вакцинации от коронавируса, а лидерами в процентном соотношении стали Адмиралтейский, Центральный и Курортный районы. При этом он подчеркнул, что и этих темпов недостаточно для достижения коллективного иммунитета в ближайшие месяцы.

В последние недели в Петербурге ежедневно регистрируется около 1,9 тысяч новых случаев COVID-19. За сутки 22 – 23 июля, по данным оперативного штаба, зафиксировано 1 940 новых случаев заражения.