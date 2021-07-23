В РФ диагностировали 23,8 тысяч новых случаев COVID-19, в Петербурге снижается смертность

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 23 811 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 660 инфицирований меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончалось 795, а сумело поправиться 22 547 человек.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической динамикой остается прежней: в Москве 3425 новых больных, в Петербурге – 1940 (на 3 меньше, чем накануне), в Подмосковье – 1965. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправилось 1937 человек и скончалось 68 (накануне - 95).

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии и Бразилии.