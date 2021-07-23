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Новости 11:45

ЦИК зарегистрировал федеральный список "Коммунистов России" на выборах в Госдуму

фото ЗакС политика ЦИК зарегистрировал федеральный список "Коммунистов России" на выборах в Госдуму

Центризбирком зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы от "Коммунистов России", сообщается в Telegram-канале ЦИК.

В федеральном списке партии — 395 кандидатов. Как передает ТАСС, после проверки достоверностей сведений оказалось, что у трех кандидатов имелись судимости, которые они не указали в заявлениях о согласии баллотироваться. Этих кандидатов исключили из списка. 

"Как правильно сказала Элла Александровна Памфилова, у нас один из самых больших списков — 395 человек, более 200 одномандатников выдвинуто, мы участвуем еще в 22 региональных выборах. Надеемся, что там тоже будут зарегистрированы наши кандидаты: порядка трех тысяч депутатов в разных субъектах РФ", — сказал лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин.

Список "Коммунистов Росссии" на выборах в Госдуму возглавят Сурайкин, его первый заместитель Руслан Хугаев и зампредседателя партии Илья Ульянов. 

В числе прочего "Коммунисты России" участвуют в выборах в Заксобрание Петербурга. Первым номером на этих выборах станет Сурайкин, вторым - руководитель петербургского отделения Сергей Малинкович, третьим — депутат МО "Невский округ" Екатерина Миронова.

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