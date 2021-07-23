ГИК показал проверку подписных листов искусственным интеллектом

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 23 июля продемонстрировала СМИ и представителям аппарата уполномоченного по правам человека в Петербурге работу специализированного программно-технического комплекса по проверке подписных листов, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Комплекс сканирует документ и с помощью искусственного интеллекта проверяет на достоверность автографы избирателей.

Замечтитель председателя Горизбиркома Алла Егорова сообщила, что с помощью устройства будут проверять подписные листы кандидатов региональных отделений партий для прохождения в Законодательное собрание по общегородскому списку и кандидатов по одномандатным округам Петербурга в Государственную Думу.

Начальник информационного центра Горизбиркома Дмитрий Кузьмин сообщил, что сначала документы с автографами будут сканировать и оцифровывать в окружных (территориальных) комиссиях и Горизбиркоме. Затем данные будут передавать в программно-аппаратный комплекс в Центральную избирательную комиссию, где искусственный интеллект начинает работу с данными, рассказал Кузьмин. По его словам, нейросеть определит серию с номером документа удостоверяющего личность и из регистра избирателей получит другие данные человека: ФИО, дата рождения и место регистрации. Эти сведения направят обратно в региональные и окружные избиркомы, которые сверяют данные подписных листов с присланными из регистра, сообщил Кузьмин. Он добавил, что при несовпадении данных их отправят на проверку в МВД. Им документы уже планируется отвозить нарочно, уточнил представитель Горизбиркома.

Также Кузьмин сообщил, что все схожие почерки нейросеть объединяет - их уже будет проверять почерковед. Окончательное решение о признании подписей действительными или нет принимает избирательная комиссия, уточнил сотрудник ГИК.

- Эксперты-почерковеды в этой программе смогут сформировать отчёты для избирательной комиссии по всем папкам, которые они обрабатывают. Получается, чем ещё удобно: если раньше работали с оригиналом папки, отдельные сотрудники набивали серию и номер документа, выполнялось в течение одного-двух дней, и почерковед не мог работать с этой папкой. Здесь, фактически, все мы работаем одновременно, - сказал Кузьмин.





Согласно данным Горизбиркома, распознавание рукописных слов работает на 97%. Точность автоматического распознавания паспортных данных до 93,3%, а точность автоматического распознавания паспортных данных до 93,3%, сказано в релизе ГИК.

София Саттарова