Петербургский ЗакС закупит серверное оборудование на 24,4 млн рублей

Законодательное собрание Петербурга 21 июля разместило на портале госзакупок извещение о проведении электронного аукциона на поставку серверного оборудования. Парламент готов выделить на это до 24,4 млн рублей.

За такую крупную сумму (на данный момент это самый дорогой тендер парламента в 2021 году) ЗакС намерен приобрести два сервера Lenovo SR850, два цифровых носителя Lenovo Think DE120S, два накопителя для резервных копий Lenovo Think System DE6000H, а также пару коммутаторов SAN Lenovo Think System DB610s и серверный шкаф NetBAY S2 42U Standard Rack Cabinet.

В техническом задании к закупке прописана комплектация каждого из устройств с подобным описанием необходимой конфигурации. Например, непосредственно сам сервер (средняя цена одного составила 7,1 млн рублей) должен иметь на борту четыре процессора Intel Xeon Gold 6248, 48 планок оперативной памяти Think System по 32 Гб и ещё дюжину различных комплектующих.

Исполнитель возьмёт на себя обязательства и по монтажу серверного оборудования, а именно подключение сервера к имеющемуся оборудованию и настройку программного обеспечения. Приём заявок продлится до 29 июля. Установка серверного оборудования должна произойти не позже 30 ноября 2021 года.

В последний раз Мариинский дворец покупал сервер в 2018 году. Тогда на его покупку было выделено 8,2 млн рублей.

Константин Леньков