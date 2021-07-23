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Новости 13:17

Сайт "Ведомостей" недоступен из-за DDoS-атаки

фото ЗакС политика Сайт "Ведомостей" недоступен из-за DDoS-атаки

Сайт "Ведомостей" перестал работать из-за DDoS-атаки после публикации колонки советника главы "Роскосмоса", бывшего журналиста издания Ивана Сафронова. 

Директор по коммуникациям "Ведомостей" Гузель Хайретдинова в разговоре с "Медузой"* сообщила, что сейчас технические службы пытаются восстановить сайт. Она подчеркнула, что речь идет не о конкретном материале, а об атаке на сайт в целом. Пока при попытке зайти на сайт "Ведомостей" появляются ошибки, указывающие на недоступность сервера.

Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что колонка Сафронова вошла в дайджесты обзора прессы Кремля, передает "Интерфакс". При этом на вопрос, есть ли какая-то реакция на эту публикацию, представитель Кремля ответил отрицательно.

Колонка Сафронова была опубликована в "Ведомостях" 23 июля. В ней журналист рассуждал о том, как следствие работает по делам о госизмене, а также заявил, что решил для себя не идти на сделки со следствием. Через несколько часов после публикации материал был удален с сайта, но посты о нем остались в соцсетях издания.

*"Медуза" внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

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