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Новости 13:18

Лаврову первой зарегистрировали по округу № 1 ЗакСа

фото ЗакС политика Лаврову первой зарегистрировали по округу № 1 ЗакСа

Территориальная избирательная комиссия № 1 зарегистрировала 23 июля мундепа Владимирского округа Ксению Лаврову кандидатом в депутаты Заксобрания Петербурга от "Справедливой России - За правду".

- Голосовавших "против" не было. Трое воздержались, остальные - "за", - рассказала ЗАКС.Ру мундеп.

По словам Лавровой, она стала первым зарегистрированным кандидатом по одномандатному округу № 1, большая часть которого приходится на Адмиралтейский район.

Информацию о других кандидатах, выдвинувшихся по этой территории, можно узнать на карте избирательных округов ЗАКС.Ру.  

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