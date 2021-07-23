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Новости 14:40

ГИК заверил списки кандидатов Партии роста, "Яблока" и "Единой России"

фото ЗакС политика ГИК заверил списки кандидатов Партии роста, "Яблока" и "Единой России"

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 23 июля заверила списки кандидатов в депутаты Законодательного собрания Петербурга от Партии роста. Член ГИК Олег Зацепа сообщил, что всего в общегородской части списка от партии 29 человек. Поводов кого-либо исключить до заверения документа нет, сказал Зацепа.

Также Горизбирком 23 июля заверил общегородской список кандидатов в депутаты ЗакСа от "Яблока". Всего в перечне 46 кандидатов, сообщил Зацепа. Он уточнил, что четыре человека исключены из списка - не представлены необходимые документы.

ГИК заверил списки кандидатов в петербургские парламентарии от "Единой России". Всего партия подала 80 фамилий, но в отношении шести человек не предоставлены необходимые документы, заявил Зацепа. Он сообщил, что их из списка исключают и оставляют 74 кандидата. 

Напомним, выборы депутатов в ЗакС пройдут 17, 18 и 19 сентября. Кандидатов по одномандатным округам в парламентарии Петербурга можно посмотреть на специальной карте ЗАКС.Ру

София Саттарова

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