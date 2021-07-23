Представителей эсеров и КПРФ зарегистрировали кандидатами в депутаты ЗакСа от Петроградского района

ТИК № 18 на заседании 23 июля зарегистрировала двух первых кандидатов в депутаты ЗакСа по округу № 3, включающего всю Петроградскую сторону, а также МО "Ланское" и часть МО "Озеро Долгое".

Первым до выборов был допущен заместитель главы МО № 15, руководитель местного отделения "Справедливой России - За правду" в Петроградском районе Игорь Королев. Он сообщил ЗАКС.Ру, что голосовавших "против" его регистрации в комиссии не было.

Вторым ТИК № 18 зарегистрировал представителя КПРФ Романа Луговского. Эту информацию ЗАКС.Ру подтвердил сам кандидат.

Напомним, в шестом созыве округ № 3 представляет спикер ЗакСа и лидер петербургского отделения "Единой России" Вячеслав Макаров. На предстоящие выборы самовыдвиженкой идет его дочь Марина Лыбанева. Единороссы своим кандидтом выставили "завхоза" ЗакСа Алену Кукушкину. "Яблоко" - юристку Ксению Михайлову.

Подписи для участия в выборах по этой территории собирает бывшая глава штаба Алексея Навального (признан экстремистской организацией) Ирина Фатьянова. Также самовыдвиженцем намерен идти специалист по развитию Сергей Титоренко

"Новых людей" будет представлять генеральный директор ООО "Джи ком" Валентина Головачева. Руководителя ООО "Современные экологические технологии" выдвинула партия "Родина".