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Новости 15:45

Миронов видит опасность подтасовок в практике "отложенного" голосования

фото ЗакС политика Миронов видит опасность подтасовок в практике "отложенного" голосования

Лидер обновленных справедливороссов Сергей Миронов выступил с осуждением правил электронного голосования, утвержденных в Москве для думских выборов в сентябре. На этот раз политика не устраивает такая опция, как "отложенное" голосование: возможность переголосовать в последний момент. Миронов указывает, что авторы идеи таким образом хотели минимизировать и обессмыслить административное давление на граждан, но на деле может получиться обратная ситуация.

"Если учитывается последний по времени голос, ничто не помешает начальникам под вечер 19 сентября собрать подчиненных и заставить переголосовать за кого нужно. Также ничто не помешает "отложить" под конец голосования онлайн-карусель со скупкой голосов. Отследить прозрачность и объективность при этом практически невозможно", - гласит довод депутата Госдумы.

По его словам, новая практика представляет собой большую ошибку ЦИК, способную еще больше дискредитировать весь институт российских выборов. Миронов призывает Центризбирком пересмотреть свое решение и отказаться от предоставленной гражданам возможности "отложенного" голосования в столице.

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