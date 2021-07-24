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Выборы 2021

Новости 12:53

ЦИК исключил Павла Грудинина из списка кандидатов в Госдуму от КПРФ

фото ЗакС политика ЦИК исключил Павла Грудинина из списка кандидатов в Госдуму от КПРФ

Центризбирком принял решение об исключении директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина из федерального списка кандидатов КПРФ на выборы в Госдуму, сообщили в ЦИК.

"Павел Грудинин исключен из федерального списка кандидатов, выдвинутых партией КПРФ, на основании информации Генпрокуратуры о владении иностранными финансовыми инструментами", — заявили в ЦИК.

Бывшая жена Грудинина Ирина сообщила Центризбиркому о незадекларированной доле политика в офшорной компании Bontro в Белизе. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что комиссия, рекомендуя зарегистрировать Грудинина кандидатом в депутаты, исходила из презумпции доверия, но затем получила документы от Генпрокуратуры, передает ТАСС.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов называл разговоры о возможном снятии Грудинина инсуниациями и заявлял, что кандидат "идет на выборы, и никто его из списка убирать не будет".

 

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