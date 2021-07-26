Мишустин предложил организовать на Курилах свободную таможенную территорию

Глава российского правительства Михаил Мишустин приехал с деловым визитом на Курильские острова: среди предложений по развитию территории он заявил о возможности создания свободной экономической зоны для того, чтобы привлечь на острова поток инвестиций, делится "Интерфакс".

Также премьер выступил с идеей освободить бизнес от уплаты налогов, - таких, как, например, на прибыль, НДС, имущественного налога, налога на землю и на транспортные средства.

Озвученные инициативы Мишустин считает "хорошим решением для инвесторов, в том числе западных, для той же Японии, которая в случае заинтересованности сможет создать здесь рабочие места".

Добавим, что из-за затянувшегося российско-японского конфликта о территориальной принадлежности четырёх островов Курильской гряды правительство страны восходящего солнца выразило протест в связи с визитом Мишустина на Итуруп.

Фото: пресс-служба Кремля