ЦИК зарегистрировал список кандидатов в Госдуму "Гражданской платформы"

Центральная избирательная комиссия на заседании 26 июля зарегистрировала список кандидатоы в депутаты Государственной Думы от партии "Гражданская платформа". Всего зарегистрировано 234 человек.

Член ЦИК Евгений Колюшин сообщил, что Центризбирком исключил из списка 8 человек. Они не указали сведения о своей судимости, пояснил Колюшин.

Напомним, выборы депутатов Госдумы пройдут 17-19 сентября. В тот же день в ряде регионов избиратели будут голосовать за региональные парламенты. В частности, петербуржцам предстоит выбрать депутатов Законодательного собрания.