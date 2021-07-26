"Разоблачение клоунских фокусов": Волков ответил критикам "умного голосования"

Ближайший сподвижник находящегося в заключении оппозиционера Алексея Навального, Леонид Волков, выпустил текст, представляющий собой реакцию на критику продвигаемого им "умного голосования". Он отмел аргументы, согласно которым "навальнисты" что-либо недопонимают в существующей политической и партийной архитектуре, но отметил, что в легальном поле предлагаемый метод голосования способен быть наиболее эффективным.

"Выборов нет, и поэтому нет смысла обсуждать партии, программы, кандидатов. Есть только позорный цирк. А "Умное голосование" — это способ сделать так, чтобы в этом цирке акробаты попадали и отбили себе копчики, чтобы крокодилы сожрали медведей, чтобы директор цирка и кордебалет подрались из-за цирковой кассы, чтобы еще больше зрителей увидели разоблачение бездарных клоунских фокусов", - написал Волков в своем Telegram-канале.

Напомним, что смысл "умного голосования" состоит в том, чтобы отдавать предпочтение в избирательном бюллетене самому сильному сопернику единоросса. Против электоральной политики "навальнистов" активно выступает партия "Яблоко". Ее известные представители регулярно напоминают о том, что ни одна из думских партий, в отличие от них самих, не выступает за освобождение Алексея Навального и не настаивает на расследовании обстоятельств его прошлогоднего отравления.