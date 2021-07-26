Из-за уголовного дела о разглашении тайны Сафронов больше не может общаться со своим адвокатом

Из-за уголовного дела о разглашении тайны следствия, обвиняемым по которому проходит адвокат Ивана Сафронова Иван Павлов, экс-журналисту более нельзя общаться со своим защитником: ему присвоили статус свидетеля, что автоматически накладывает "вето" на любые встречи.

"Поскольку среди запретов, наложенных на меня в качестве меры пресечения Басманным судом, есть запрет общаться со свидетелями по моему уголовному делу, это значит, что общаться со своим подзащитным я теперь не могу. Вот такая состязательность и равноправие сторон", - написал Павлов у себя в Telegram-канале.

Адвокату также запретили пользоваться интернетом и смартфоном.

К слову, интересы Сафронова, помимо Павлова, представляют и другие защитники.

Помощник главы "Роскосмоса" уже год находится в СИЗО "Лефортово" по обвинению в госизмене. По версии следствия, он якобы передал в 2017 году чешским спецслужбам секретную информацию об обороне и безопасности России. Подробности уголовного дела до сих пор неизвестны.