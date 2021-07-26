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Выборы 2021

Новости 16:51

Кандидатами в ЗакС Петербурга стали еще шесть человек

фото ЗакС политика Кандидатами в ЗакС Петербурга стали еще шесть человек

Территориальные избирательные комиссии зарегистрировали в качестве кандидатов в депутаты Законодательного собрания Петербурга по одномандатным округам еще шесть человек. В частности, по округу №16 кандидатом стал Андрей Алескеров, выдвигающийся от "Справедливой России - За правду", следует из данных ГАС "Выборы". 

Там же сказано, что зарегистрированными кандидатами по округу №17 стали Владислав Горский ("Справедливая Россия - За правду") и Михаил Круглов (ЛДПР). Отвечающий за выборы в округе территориальный избирком №7 планировал 23 июля принять решение о регистрации Андрея Палевича ("Яблоко"), но обсуждение вопроса перенесли на следующую неделю, сообщили ЗАКС.Ру в комиссии. Предложение об отложении решения поступило от одного из членов ТИК, уточнили в избиркоме. Там же добавили, что с документами у Палевича все в порядке - его должны зарегистрировать в ближайшие дни.

В округе №25 удостоверение кандидата получил Анатолий Петрунин ("Справедливая Россия - За правду"), следует из информации в ГАС "Выборы". Также зарегистрированным кандидатом в депутаты ЗакСа по округу №21 стала муниципальный депутат МО "Морской" Ольга Галкина, сообщили ЗАКС.Ру в ТИК №48. 

На сайте территориального избиркома №24 опубликовано решение о регистрации как кандидата в парламентарии по округу №23 Дениса Романовского ("Справедливая Россия - За правду"). 

Перечень всех кандидатов и желающих стать депутатами можно посмотреть на специальной карте ЗАКС.Ру. Там же опубликованны данные по выдвиженцам в Государственную Думу по одномандатным округам Петербурга. 

София Саттарова

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