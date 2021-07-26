В Москве задержали кандидата-одномандатника от "Яблока"

Выдвинутого партией "Яблоко" кандидата Кирилла Гончарова, идущего по одномандатному округу №197, задержали полицейские, сообщает пресс-служба партии. Случилось это на встрече с избирателями и, по всей видимости, связано с нарушением временного "антиковидного" законодательства.

На распространенной в социальных сетях видеозаписи Гончарова толкают и, кроме того, у него отбирают телефон, никаких мотивов задержания не артикулируя. Граждане, дошедшие с политиком до автозака, выражали свое возмущение и неуважение к задерживающим.