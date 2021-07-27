Записи с видеорегистраторов с избирательных участков в Петербурге будут храниться три месяца

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 27 июля установила порядок организации видеорегистрации на выборах депутатов Законодательного собрания Петербурга.

Член Горизбиркома Екатерина Астафьева сообщила, что видерегистраторы будут установлены на 50 избирательных участках. По ее словам, в документе прописано, где должны быть установлены камеры, что попадет в зону их видимости и другое. Также в документе (есть в распоряжении ЗАКС.Ру) сказано, что записи с видеорегистраторов будут храниться в Горизбиркоме в течение трёх месяцев со дня опубликования результатов выборов.

Член ГИК от "Яблока" Ольга Покровская поинтересовалась, почему установлен такой короткий срок хранения: обычно видео хранится в течение года. Член ГИК Олег Зацепа ответил, что документ подготовлен в соответствии с рекомендациями Центральной избирательной комиссии. Покровская предложила добавить пункт о хранении записей в течение более долгого срока, если по участку, где они сделаны, ведётся судебное разбирательство.

— Три месяца — это тот срок, когда могут оспариваться не итоги, а результаты. Итоги, как мы знаем, оспариваются в течение 10 дней. Соответственно, если подана какая-то жалоба или предъявлен административный иск в течение срока, когда может применяться какое-то правовое деяния с видеозаписью с участка, в это срок запись будет вполне цела и доступна, — отметил Зацепа.

— Я имела в виду не подачу. Я имела в виду рассмотрение. Мы с вами отлично знаем, что дела такого рода рассматриваются иногда очень долго, — возразила Покровская.

Она настояла, чтобы члены Горизбиркома голосовали по ее по правке, но большинство ее не поддержало.

В порядке прописано, что после выборов получить видео могут территориальные избиркомы, сам ГИК, а также рассматривающие соответствующие дела суды, прокуроры, следователи и другие должностные лица. Член Горизбиркома с правом совещательного голоса Виктор Воробьев заявил, что нет законных оснований ограничить избирателей в праве получения видеозаписей. Он предложил их также добавить в список тех, кто может получить видео. Его поддержала Покровская.

— Когда ЦИК принимал свой порядок, он о чем говорил? Что эти видеорегистраторы будут являться средством контроля неприкосновенности бюллетеней. Так извините, а какое же средство контроля, если к нему нет доступа участников избирательного процесса? Кто контролировать будет? Сам видеорегистратор ничего сказать не может, как известно, — заявила Покровская.

Зацепа сообщил, что в данном случае ГИК также руководствовался документом Центризбиркома. Поправку Воробьева о доступе избирателей к записям видеорегистраторов большинство членов ГИК не поддержали.

София Саттарова