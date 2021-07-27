           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:47

На борьбу с COVID-19 в Петербурге в 2021 году потратили 9 млрд рублей

фото ЗакС политика На борьбу с COVID-19 в Петербурге в 2021 году потратили 9 млрд рублей

За первое полугодие 2021 году в Петербурге на борьбу с коронавирусной инфекцией было израсходовано более 9 млрд рублей, объявил губернатор Александр Беглов на заседании городского правительства.

Позже председатель комитета финансов Алексей Корабельников уточнил, что 8,7 млрд из этой суммы были взяты из регионального бюджета, а 400 тысяч - из федерального.

3,1 млн ушли на выплаты медицинским работникам, пострадавшим от COVID-19. Работники медицинских организаций получили специальные социальные выплаты в размере 1,4 млн рублей. 2,1 млн выделили на увеличение коечного фонда. 360 тысяч - на покупку лекарственных препаратов.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости27 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru