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Песков: Россия пока не может справиться с COVID-19 из-за невысоких темпов вакцинации

фото ЗакС политика Песков: Россия пока не может справиться с COVID-19 из-за невысоких темпов вакцинации

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что с эпидемией коронавируса в России пока не удается справиться из-за недостаточно высоких темпов вакцинации, передает ТАСС.

"Скажем так, не столь высокие темпы вакцинации являются причиной того, что мы пока не можем справиться с распространением ковида. Только вакцинация и только вакцинирование определенного количества граждан позволит нам обуздать эту заразу", — сказал Песков.

За сутки 26 – 27 июля в России выявлено более 23 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Большинство случаев на протяжении всей эпидемии с марта 2020 года ежедневно выявляют в Москве. Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что пик летней волны эпидемии пройден. В конце июня в Москве выявляли более 8 тысяч новых случаев заболевания против 2,6 тысяч за последний день.

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