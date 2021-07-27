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Турчак раскритиковал КПРФ и "СР — За правду" за отказ подписывать соглашение о "безопасных" выборах

фото ЗакС политика Турчак раскритиковал КПРФ и "СР — За правду" за отказ подписывать соглашение о "безопасных" выборах

Секретарь генсовета "Единой России" Андрец Турчак заявил, что считает безответственным отношением к избирателям отказ КПРФ и "Справедливой России — За правду" подписывать соглашение об эпидемиологической безопасности на выборах, передает РИА "Новости".

"Действительно, парламентские партии не все поддержали наше предложение — КПРФ и СР не сочли возможным поставить свои подписи под этим документом. Это говорит о безответственном отношении к жизни и здоровью [избирателей]", — заявил Турчак.

Он назвал ежедневное внесение в статистику более 700 смертей от COVID-19 в России "боевыми потерями".

"И так безответственно поступать", — убежден Турчак.

Лидер "СР - За правду" Сергей Миронов ранее заявил, что считает это предложение единороссов политическим расчетом, который может навредить ему и сторонникам партии. 

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