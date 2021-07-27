ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в Госдуму от "Родины"

Центризбирком зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы от партии "Родина", сообщается в Telegram-канал ЦИК.

В списке партии - 280 кандидатов. Как передает ТАСС, после проверки достоверности сведений о кандидатах оказалось, что трое человек не указали информацию о наличии у них судимостей, еще один кандидат имеет двойное гражданство. Шедший в списке бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин не указал наличие зарубежных финансовых активов. Он и остальные нарушители были исключены из списка.

Общефедеральную часть списка "Родины" возглавили лидер партии Алексей Журавлев, герой России Андрей Богатов и певица Татьяна Буланова.