Коммунисты запланировали уличные протесты против недопуска Грудинина до выборов

Снятие Центризбиркомом с думских выборов кандидата от КПРФ Павла Грудинина побудило руководство партии организовать протестные пикеты по всей стране, о чем пишут "Открытые медиа" со ссылкой на зампреда ЦК партии Владимира Кашина. Акции должны будут продлиться в течение трех дней: 30, 31 и 1 августа.

Помимо Грудинина коммунисты поддержат тех своих представителей, против которых, по их мнению, выставили кандидатов-спойлеров, в том числе однофамильцев.

"Кроме того, мы планируем подавать заявки на митинги во всех городах России на 14 и 19 августа, а также на 1 сентября. Если акции не согласуют, то у нас есть рабочие механизмы, чтобы обойти эти запреты. Красные в городах будут", - рассказал Кашин.

Напомним, что исключение Грудинина из предвыборного списка КПРФ случилось в минувший уик-энд, после заявления бывшей жены политика о якобы имеющемся у него офшоре на Белизе. Неделей ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов уверял, что снятия Грудинина не произойдет.

фото: телеканал "Дождь" (скриншот)