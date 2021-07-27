ЕСПЧ запретил России выдавать белорусским властям одного из критиков Лукашенко

Европейский суд по правам человека наложил запрет на возможную экстрадицию из РФ в Белоруссию мужчины, который был активным участником прошлогодних антиправительственных акций в Минске. Об этом сообщается на сайте комитета "Гражданское содействие"*. Организация при этом с сожалением констатирует, что заявление Страсбургского суда не является гарантией безопасности для активиста, имя которого не называется.

"Так, на прошлой неделе белорусский спортсмен Алексей Кудин был выдан российскими властями Беларуси, несмотря на запрет ЕСПЧ. На родине его, как и многих других белорусов, преследуют и, по данным правозащитников, подвергают пыткам за участие в протестах, которые прошли в республике по итогам президентских выборов", - гласит сообщение.

Напомним, что прошлогодние многотысячные выступления против шестого срока президента Александра Лукашенко белорусским властям в целом удалось подавить в конце прошлого года. Главные оппозиционные политики находятся либо в местах заключения, либо в эмиграции, многие активисты скрываются от режима Лукашенко.

*Минюст включил организацию в реестр НКО-иноагентов