Объекты железной дороги и городские леса окончательно решили отмечать в Генплане Петербурга

Заксобрание Петербурга 28 июля в третьем чтении расширило перечень объектов, подлежащих отображению на генеральном плане города. Инициативу внесла парламентская комиссия по городскому хозяйству.

Согласно принятому документу, на Генплане будут отображать депо, станции внутреннего транспорта и остановочные пассажирские пункты железной дороги. Кроме того, объектами Генплана стали городские леса площадью более 10 тысяч кв. м.

Депутаты Михаил Амосов и Надежда Тихонова предлагали также отображать велосипедные дорожки. Однако парламентское большинство проголосовало "против".

Сергей Еремеев