В России впервые в июле выявили менее 23 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В России за последние сутки выявлено 22 420 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Это минимальное значение с 30 июня

Нарастающим итогом за время эпидемии к 28 июля зафиксировано 6 195 232 случая заболевания. По официальным данным, от коронавируса умерли 156 178 россиян, за последние сутки в статистику внесли 798 летальных исходов.

В Петербурге заболели еще 1 918 человек. По данным штаба, всего с марта 2020 года зарегистрировано 522 970 случаев болезни. Еще 68 смертей в Петербурге признаны связанными с коронавирусом, всего известно о 19 040 летальных исходов.

В Москве, где заболевших больше всего, заразились еще 2 445 человек. В Подмосковье — 1 449.