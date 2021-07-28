ЗакС Петербурга намерен заседать 18 августа

Петербургский парламент 28 июля принял решение не проводить пленарные заседание в две ближайшие среды, 4 и 11 августа.

Председатель комитета по законодательству ЗакСа Денис Четырбок объяснил необходимость перерыва тем, что ряд документов депутатам необходимо доработать.

Депутат Михаил Амосов спросил, собирается ли действующий парламент заседать 15 сентября, перед выборами. За Четырбока ответил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

- Это устанавливают депутаты. Проголосуете - будем. Не Проголосуете - не будем, - ответил Макаров.

Позже Амосов признался, что впервые в своей практике не знает, до какого числа будет заседать парламент.

- Это не правильно. Думаю, этот вопрос нужно обсудить на совете фракций, - добавил Амосов.

Он также заметил, что проводить заседания в период избирательной кампании не верно и многие парламенты мира так не делают.

Таким образом, следующее заседание состоится 18 августа. Ранее ЗакС объявлял перерывы в июне и июле, не заседав в общей сложности три недели.

Сергей Еремеев