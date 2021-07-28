Макаров считает, что появление в бюллетене "двойников" Вишневского пойдет на пользу "яблочнику"

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров на брифинге 28 июля прокомментировал появление среди противников депутата "Яблока" Бориса Вишневского на выборах в Госдуму и ЗакС людей с таким же именем и фамилией.

Председатель парламента рассказал, что "яблочник" приходил к нему с этой проблемой.

- Когда ко мне пришел Вишневский, я ему сказал: "Успокойся, это только идет для твоего пиара". У нас же на Руси обиженных жалеют, - рассказал Макаров.

Он также добавил, что спросил об этой ситуации у своего заместителя Сергея Соловьева.

- Соловьев жестко открестился от этой идеи, - заметил Макаров.

Вице-спикер идет на думские выборы от "Единой России" по 216 округу против Вишневского. Один из "двойников" "яблочника", ранее известный под именем Виктор Быков, много лет работал помощником Соловьева.

Несмотря на пиар, председатель Заксобрания раскритиковал политтехнологии, связанные с "фейковыми" кандидатами. Он заявил, что подобные методы не для Петербурга, а для "Единой России" главное - выиграть выборы честно.

- Выдающийся дипломат современности Сергей Лавров, с которым мне судьба дала возможность познакомиться, министр иностранных дел России, употребил такое слово - "дебилы", - высказался Макаров о политтехнологах, использующих подобные методы.

Спикер отметил, что это очень дипломатическое определение, а сам он мог бы высказаться по-другому.

Сергей Еремеев