Макаров о кампании своей дочери-самовыдвиженки: Ни один человек не отказал в подписи

Председатель Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров на брифинге 28 июля высказался об участии своей дочери Марины Лабыневой в выборах в ЗакС. Она идет на выборы самовыдвиженцем от Петроградского района (одномандатный округ №3).

- Вы знаете, что по третьему округу собирала подписи Марина Вячеславовна, моя дочь. Я уверяю, она 18 лет отпахала на этом округе. Кроме добрых слов никто [ничего о ней] не говорил. Ни один человек не отказал в этой подписи. Ни один, - рассказал Макаров.

Он также добавил, что легче всего подписи собирались на детских площадках. По словам Макарова, матери просили волонтеров присмотреть за их детьми и бежали за паспортами, чтобы оставить автограф за регистрацию кандидатки.

Напомним, Лыбанева работает заместителем главы Петроградского района. Ранее она была депутатом МО "Чкаловское".

Сергей Еремеев