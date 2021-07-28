Выбежавшее на трассу в Новгородской области дикое животное отправило мобильную приёмную ЛДПР в кювет

Минувшим днём, 27 июля, на трассе Боровичи – Пестово в Новгородской области произошло ДТП с участием мобильной приёмной ЛДПР и некоего дикого животного, выбежавшего на дорогу: в результате инцидента машина либерал-демократов улетела в кювет, известил у себя в соцсетях координатор новгородского регионального отделения партии Алексей Чурсинов.

Находившиеся в момент аварии в машине люди, в отличие от авто и зверя, не пострадали, уточнил "жириновец".

Вид животного, послужившего поводом для беспокойства и ДТП, Чурсинов не уточнил.

Фото: Алексей Чурсинов