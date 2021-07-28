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Украина ввела обязательный карантин для прибывающих из РФ граждан

фото ЗакС политика Украина ввела обязательный карантин для прибывающих из РФ граждан

Украина решила ввести обязательный двухнедельный карантин для граждан, приезжающих в страну из Индии и России, известил премьер-министр государства Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства, транслировавшегося в YouTube.

Меры приняты на фоне распространения на Украине COVID-штаммов "дельта" и "лямбда".

В июне украинские власти разрешили пересекать границы страны привитым иностранцам: при этом в списке не значилось российской вакцины, так как она до сих пор не получила одобрение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Также в Украину могли всехать граждане с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не более чем за 72 часа до прибытия в страну. В конце июня, впрочем, меры усилили, заставив всех въезжающих из РФ, Великобритании, Индии и Португалии сдавать экспресс-тест на коронавирус на границе.

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