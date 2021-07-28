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Экс-главу ярославского штаба Навального* обязали выплатить МВД 300 тысяч рублей за протест 23 января

фото ЗакС политика Экс-главу ярославского штаба Навального* обязали выплатить МВД 300 тысяч рублей за протест 23 января

Дзержинский райосуд Ярославля одобрил иск регионального управления МВД, поданный к бывшему главе местного штаба Навального* Елене Лекиашвили, уведомила пресс-секретарь Яроблсуда Ольга Козлова "Интерфакс".

Лекиашвили должна покрыть силовикам расходы в размере 296 175 рублей за их работу на несанкционированной акции протеста, прошедшей в Ярославле 23 января.

На январский митинг в поддержку Алексея Навального, прошедший 23 числа, на улицы Ярославля вышло свыше 500 человек, не менее 15 из которых в итоге оказались в автозаках.

*"Общественное движение Штабы Навального" по решению суда признано экстремистской организацией, их деятельность запрещена.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.
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