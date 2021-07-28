Желая оградить женщин от домогательств, экс-депутат Петров предложил создать для них отдельные вагоны в метро

Бывший депутат парламента 47 региона, ныне - зампредседателя Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров выступил с предложением создать в российском метро отдельные вагоны для женщин с тем, чтобы оградить их нежелательного внимания со стороны противоположного пола. Свою инициативу он направил главе Минтранса Виталию Савельеву.

"В мире уже существует практика разделения общественного транспорта на „общий" и „женский". В странах, где это практикуется, женщины могут воспользоваться специальными вагонами, где будут уверены, что не подвергнутся сексуальной атаке или нежеланным домогательствам. Беременные женщины или женщины с маленькими детьми также с радостью пользуются такими женскими вагонами общественного транспорта", - цитирует Петрова "Вечерняя Москва".

Об идее критически отозвались в Совфеде. К примеру, первый зампред комитета по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова считает предложение Петрова несвоевременным.

"Если продолжать её [идею] логически, то с теми же целями стоит делать отдельные женские дома, кварталы, улицы, города. Как это было в далеком прошлом, делить учебные заведения всех уровней на женские и мужские и тому подобное", - высказалась сенатор, слова которой приводит РИА "Новости".

Напомним, будучи депутатом парламента Ленобласти Петров был знаменит своими нестандартными инициативами: предлагал возобновить расследование обстоятельств смерти поэта Александра Пушкина; предлагал вернуть на российские банкноты изображения русских царей и императоров; кормил поросят по человеческим продовольственным нормам – на минимальную зарплату; присутствовал на заседании областного ЗакСа в виде картонной фигуры, и многих других.