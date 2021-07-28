Суд отказал Резнику в допуске нотариуса

Октябрьский районный суд 27 июля отказал в удовлетворении жалобы депутата Законодательного собрания Максим Резник на решение следователя не допускать к нему нотариуса, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Сам следователь на заседание суда не пришёл - жалобу рассматривали без него.

Находящийся под домашним арестом по делу о якобы приобретении наркотиков Резник просил Следственный комитет о встрече с нотариусом для сбора документов, которые требуются для выдвижения в депутаты ЗакСа нового созыва. Следователь отказал в допуске, несмотря на постановление Конституционного суда о том, что кандидат под домашним арестном имеет право воспользоваться услугами нотариуса. Сторонники Резника 20 июля сообщили, что депутат отказывается от участия в выборах из-за невозможности подать документы.

Адвокат депутата Михаил Пашинский на заседании суда 27 июля отметил, что спор находится в "чисто правовой плоскости" - гражданин имеет право пользоваться своим пассивным избирательным правом. Человеку под домашним арестом это сделать сложнее, но все же можно, считает Пашинский. Он отметил, что ни поход в избирательную комиссию, ни поход в банк, ни истребование справок с места работы не может препятствовать следствию. Обращаясь к суду Резник поддержал доводы адвоката.

- Как встреча с нотариусом дома, под домашним арестом, может помочь мне бежать из под следствия или оказать давление на свидетелей? - поинтересовался депутат.

По словам парламентария, история носит карательный характер: дело не в "баночке с травкой", считает он, а в лишении его конституционных прав. Резник напомнил судье, что его задержали на следующий день после назначения выборов в ЗакС, а апелляцию на арест назначили на следующий день после завершения периода выдвижения кандидатов. По мнению Резника, Следственный комитет и прокуратура не должны решать, кому участвовать в выборах.

- Только народ может решать, быть депутату депутатом или нет, - заявил Резник.

Решение суда сегодня практического смысла уже не имеет - сроки выдвижения подходят к концу, сказал депутат. Он напомнил, что как самовыдвиженцу ему необходимо было собрать около 5 тысяч подписей избирателей в свою поддержку. Сдать все подписи кандидаты должны до вечера 3 августа.

Резник добавил, что имел бы шансы на выдвижение при поддержке партии "Яблоко". Не выдвинув его, партия "вольно или невольно солидаризировалась с карателями", считает парламентарий. Но и в случае поддержки "Яблока" вряд ли рассмотрение жалобы на запрет встречи с нотариусом назначили бы до окончания сроков выдвижения, отметил депутат.

- Но, мне кажется, все-таки есть смысл отменить решение следователя, потому что это будет важный прецедент с точки зрения того, кто прав: следователь или Конституционный суд Российской Федерации. И, если у нас есть какая-никакая Конституция, есть какой-никакой Конституционный суд, то, мне кажется, надо руководствоваться этими обстоятельствами, - заявил Резник судье.

Прокурор выступила против удовлетворения жалобы. Она не пояснила, почему в случае Резника не применимо постановление Конституционного суда. На это после ее выступления обратили внимание депутат и его адвокат.

Судья решила, что постановление следователя "является законным и обоснованным" - Резнику отказали в допуске нотариуса.

Напомним, жалобу на недопуск нотариуса парламентарий подал еще 8 июля.

Резник находится под домашним арестом по делу о якобы приобретении наркотиков для личного пользования. Его задержали на следующий день после назначения выборов депутатов ЗакСа, а 18 июня суд арестовал парламентария. Рассмотрение апелляции на арест суд назначил на 4 августа, на следующий день после окончания подачи документов на выдвижение в городской парламент.

София Саттарова