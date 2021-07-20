История депутатства Резника

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Находящийся под домашним арестом Максим Резник объявил, что не пойдет в новый созыв петербургского парламента. В последнее время он был самым ярким оратором в Мариинском дворце, регулярно выступал в поддержку "Умного голосования" и других проектов Алексея Навального. Вспоминаем главные вехи парламентской деятельности политика.

Первая пятилетка в Мариинском

Один из самых популярных оппозиционеров Петербурга Максим Резник теперь уже точно не будет переизбираться в ЗакС. Во вторник, 20 июля, в соцсетях политика появился пост о прекращении попыток зарегистрироваться кандидатом из-за их бессмысленности. Депутат находится под домашним арестом по делу о покупке наркотиков. Чтобы подать в избирком документы на участие в предвыборной гонке, ему необходимо было встретиться с нотариусом, однако следователи дважды в этом отказали. Апелляцию на меру пресечения политика Горсуд назначил на следующий день после прекращения приема подписей от кандидатов-самовыдвиженцев.

"Убежден, что желание отомстить и любым способом не допустить меня до участия в выборах исходит лично от губернатора Беглова. Трусы не терпят критики, не терпят несогласия, а поскольку не могут победить честным путем — прибегают к репрессиям", - пересказала команда Резника его заявление в соцсетях.

У Беглова, действительно, могли быть поводы для обид. Перед губернаторскими выборами Резник резко высказывался в его адрес и подавал суд на градоначальника, обвиняя в клевете - глава города публично заявлял, что депутат якобы мог утверждать, что Ленинград в войну надо было сдать врагам. Оппозиционер критиковал и предшественников Беглова, но те подобного себе не позволяли.

Резник был депутатом двух созывов, пятого и шестого. Впервые в ЗакС ему удалось избраться в 2011 году в возрасте 37 лет. В то время он работал школьным учителем истории и руководил петербургским отделением партии "Яблоко", уже получив в городе достаточно большую известность. Декабрьские выборы в парламент закончились знаменитыми протестами против фальсификаций. "Яблоко" принимало в них активное участие. Когда протесты улеглись на улицах, искать потворников фальсификаций принялись внутри партии. Близкие Резнику "яблочники" Ольга Галкина и Вячеслав Нотяг стали депутатами ЗакСа, хотя по предварительным данным проходили другие люди. Бюро партии предложило им отказаться от мандата - последовал отказ. Впоследствии 22 человека, поддержавших их, были исключены из партийных рядов. В этот "список 22-х" вошел и Резник. Сам он обвинял Григория Явлинского в авторитарности и утверждал, что федеральное руководство партии "гнобило" его годами.

""Яблоко" - это организация одного человека", - заявил Резник, имея в виду Явлинского, который в 2011 году тоже стал депутатом петербургского ЗакСа.

Фракция "яблочников" в городском парламенте фактически раскололась пополам. Три человека во главе с Явлинским и Резник с двумя соратниками, через некоторое время сблизившиеся с партией "Гражданская платформа".

За годы своего первого парламентского созыва Резник достаточно часто выступал с законодательными инициативами. В частности, он несколько раз призывал ЗакС выразить недоверие отдельным вице-губернаторам. В разгар борьбы общественности за сохранение за Исаакиевским собором статуса музея Резник предлагал проверять депутатов на состояние их психического здоровья. Им также был предложен законопроект, по которому парламентарий мог лишиться мандата в случае необоснованных систематических прогулов заседаний комитетов и комиссий ЗакСа.

Восемь из десяти лет работы в парламенте оппозиционер возглавлял комиссию по культуре. На правах ее председателя в соавторстве со спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым и лидером фракции "Справедливая Россия" Мариной Шишкиной в 2013 году подготовил проект обращения к Владимиру Путину. Парламентарии просили не допустить передачу коллекции художников-импрессионистов из Эрмитажа в Москву. В шестом созыве подобные соавторства уже едва ли были возможны. Хотя о близости председателя городского парламента и оппозиционера на протяжении последних 10 лет не говорил только ленивый.

Недоброжелатели обвиняли Резника в работе на Макарова и называли "оружием" спикера в его противостоянии со Смольным. Другие аналитики рассуждали о взаимовыгодном сотрудничестве между главным единороссом города и одним из лидеров оппозиции, отстаивающим идею сильного и независимого парламента. Оба депутата и сами не скрывали, что хорошо относятся друг к другу, хотя подчеркивали, что были и остаются политическими оппонентами.

Дорога к Навальному

На выборы в ЗакС 2016 года Резник шел с Партией роста, фронтменом которой в Петербурге была и остается экс-депутат Госдумы Оксана Дмитриева. Бывший "яблочник" поддерживал ее во время губернаторской кампании двумя годами ранее. Соотношение сил в шестом созыве резко отличалось от предыдущего. "Единая Россия", благодаря новой системе выборов по одномандатным округам, получила абсолютное большинство - 36 из 50 мест. Законодательные инициативы, подготовленные оппозицией, в таких условиях принимались крайне редко. Эти документы даже в повестку вносили далеко не всегда.

Самые ярые оппозиционеры стали использовать парламент в первую очередь как трибуну для выступлений по любым злободневным темам. Резник, как и некоторые его коллеги, критиковал пенсионную реформу, поправку об обнулении президентских сроков Путина, высказывался в поддержку политзаключенных и против бюджетных трат на мегапроекты крупных бизнесменов. Макаров отключал микрофон выступавшим, когда ему казалось, что те заходят слишком далеко. На одном из заседаний, протестуя против такой манеры поведения спикера, Резник попросил слова и несколько минут молча простоял на трибуне.

Если в пятом созыве он был автором или соавтором 58 инициатив, то в шестом - только 19. Причем в 2020 году внес лишь три проекта постановления, а в 2021-м - ни одного. С 2017 года депутат начал появляться на петербургских акциях Алексея Навального, который в то время буквально на глазах превращался в главного лидера оппозиции в России.

История взаимоотношения Резника с Навальным была непростой. В 2007 году петербуржец поддерживал исключение будущего лидера оппозиции из "Яблока" за участие в "Русских маршах" и прочих националистических проектах. Спустя 10 лет он пошел на акцию "навальнистов" на Марсовом поле вместе со своими учениками.

За участие в том митинге парламентария арестовали на 10 суток. Даже Вячеслав Макаров, комментируя это решение суда, назвал его "неоправданно жестоким".

В дальнейшем петербургский депутат и команда московского оппозиционера стремительно шли навстречу друг другу. Презентуя избирательную кампанию своих сторонников в Петербурге в феврале 2019 года Навальный заявил, что хотел бы видеть Резника губернатором. Тот, в свою очередь, всячески высказывался в поддержку проекта "Умное голосование" и призывал с парламентской трибуны голосовать на выборах главы города "За любого кроме Беглова".

"Вы не подходите Петербургу"

Отношения с тогда еще врио губернатора Александром Бегловым у оппозиционера не задались практически с первых дней появления в Смольном нового градоначальника осенью 2018 года. Уже в день назначения нового врио Резник заявил, что это ставленник Путина, а городу нужен демократический кандидат. Он постоянно иронизировал над известным высказыванием Беглова о том, что три основные "мегазадачи" для России - создание нового атомного оружия, модернизация армии и защита сознания населения от влияния Запада. Первая очная полемика депутата-историка и нового градоначальника состоялась 25 декабря 2018 года на заседании правительства Петербурга. Беглов поддержал тезис о том, что во время блокады Ленинград осаждали 12 стран Европы. Резник ему оппонировал, напоминая о том, что это была фашистская блокада, а демократические европейские страны внесли свой вклад в антигитлеровскую коалицию.

"Не только фашистская Германия. Была коалиция. Никакой демократии в Европе не было. Расстреливали и сажали людей. Холокост устроили", - заявил на это Беглов.

"Иногда лучше молчать, чем говорить", - ответил Резник.

Через месяц на заседании Заксобрания оппозиционер выступил с речью, которая заставила Беглова встать и удалиться. В Мариинском дворце в это время обсуждали кандидатов в вице-губернаторы.

"Главное зависит от капитана команды или от атамана в нашем случае. В этом смысле я не буду поддерживать ни одного из представленных кандидатов просто потому, уважаемый Александр Дмитриевич, что я не поддерживаю вашу кандидатуру на пост губернатора и считаю, что вы не подходите нашему городу", - сказал Резник.

Позже депутат назвал своего оппонента "Сбегловым". А тот, выступая на открытии музея медицинской блокады, заявил о якобы сказанных Резником словах о том, что надо было "сдать Ленинград фашистам". Парламентарий пробовал судиться, но его иск не был удовлетворен.

Все предвыборные месяцы 2019 года оппозиция ЗакСа не переставала критиковать Беглова. В то же время интернет-издания, близкие прокремлевскому бизнесмену Евгению Пригожину, травили наиболее рьяных критиков. Резника подобные ресурсы называли "наркоманом" и "травокуром", публикуя видеоролики, на которых депутат курит самокрутку. К кампании в медиа присоединились и некоторые политики. Например, депутат Андрей Анохин, практически цитировал публикации о "травокуре" с трибуны ЗакСа.

задержание Максима Резника 1 мая 2019 года

В октябре Резник по настоянию Макарова покинул должность председателя комиссии по культуре. Поводом для этого стало выступление оппозиционера на митинге в Москве в защиту политзаключенных. Спикеру ЗакСа не понравилось, что на той же акции "зажигал" Навальный. В интервью ЗАКС.Ру депутат признался, что не понимает, почему предыдущие участия в митингах ему сходили с рук, а это так сильно разозлило Макарова.

"Я могу только предположить. Возможно, претензия сформулирована не им или им с кем-то вместе", - сказал о Макарове Резник.

Арест перед выборами

К парламентским выборам 2021 года депутат подошел без партийной поддержки. Он разорвал отношения с Партией роста, которая фактически отказалась от критики в адрес Беглова, и даже пересел от ее фракции к "Яблоку". Резник с лета 2020 года пытался сблизиться со своей бывшей партии. По информации ЗАКС.Ру, он уже тогда вел переговоры с ее представителями о возможном сотрудничестве на предстоящих выборах. В своем Telegram-канале оппозиционер активно репостил сообщения известных "яблочников", в том числе Явлинского. Выступая на "Эхе Петербурга", он даже признал, что совершил ошибку в отношении экс-однопартийцев после выборов 2011 года и готов обсудить это с руководством "Яблока".

Обстоятельный разговор, как уверяют в партии, должен был состоять на выездном заседании бюро "яблочников" 24 июня 2021 года. Партийное руководство проводило после него беседы с потенциальными кандидатами в депутаты ЗакСа. Попасть на эту встречу Резник не смог, потому что за неделю до этого был задержан и впоследствии отправлен под домашний арест. Ему вменили "наркотическую" статью 228 УК РФ. По версии следствия, депутат якобы мог приобрести для личного пользования 18,2 грамма растительного наркотика. Когда суд выбирал оппозиционеру меру пресечения, он заявил, что уголовное дело напрямую связано с его планами участвовать в выборах.

"Меня задержали на следующий день после объявления выборов в Законодательное собрание. Я неоднократно заявлял, что собираюсь в этих выборах принимать участие. Если уважаемый суд пойдет навстречу этому несправедливому, как мне кажется, необоснованному требованию об избрании ограничения свободы в виде домашнего ареста, я не знаю, как мне в них принять участие и как мне обеспечить свое право и право избирателей, которые меня поддерживают", - сказал депутат.

Вскоре "Яблоко" заявило о выдвижении по округу Резника другого кандидата, сославшись на "негативный опыт" 2011 года. Команда депутата решила не сворачивать кампанию и попробовать заявить его на выборы самовыдвиженцем. Но после повторного отказа следователей во встрече с нотариусом стало понятно, что это невозможно. В своем обращении к избирателям, переданном через соратников, Резник пообещал отправить собранные на кампанию деньги юристам из "ОВД-Инфо" и "Апологии протеста", а также призвал всех голосовать за кандидатов от "Умного голосования".

Сергей Еремеев