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Новости 13:51

Рыбаков объяснил, почему "Яблоко" не выставило в ЗакС Резника и Агапитову

фото ЗакС политика Рыбаков объяснил, почему "Яблоко" не выставило в ЗакС Резника и Агапитову

Председатель "Яблока" Николай Рыбаков в эфире "Эха Петербурга" подтвердил, что партия не взяла на выборы в Заксобрание действующего депутата Максима Резника из-за конфликта десятилетней давности.

- Партия решила не возвращаться к сотрудничеству, учитывая тот негативный опыт, который был, - отметил Рыбаков. 

Конфликт после парламентских выборов 2011 года привел к расколу фракции "яблочников" из шести человек пополам и исключению из партии более 20 членов. В их число вошел и Резник, возглавлявший петербургское отделение "Яблока". Исключенных обвинили в "фактическом согласии с фальсификациями при подсчете голосов на выборах депутатов" ЗакСа и поддержке членов партии "Яблоко" Ольги Галкиной и Вячеслава Нотяга, "получивших подложные мандаты, сотрудничество с участниками фальсификаций, отказ от политической оценки этих фальсификаций". 

Перед выборами 2021 года Резник начал вновь сближаться с "Яблоком" и вел переговоры о своем выдвижении в городской парламент при ее поддержке. Он даже сделал заявление в радиоэфире о совершенной в прошлом ошибке. Однако в партии, по словам Рыбакова, решили, что этого недостаточно.  

- Партия посчитала, что... это был слишком тяжелый удар. Мы хотим нести ответственность перед нашими избирателями за всех кандидатов, которых мы выдвигаем, - подчеркнул Рыбаков.

Отметим, в настоящее время Резник находится под домашним арестом по делу о 18,2 граммах растительного наркотика, которые он якобы приобрел для личного пользования. По округу № 21, где он планировал выдвигаться, партия "Справедливая Россия - За правду" намерена выставить его ближайшую соратницу Галкину. При этом сам Резник попытается зарегистрироваться в качестве самовыдвиженца. Его команда намерена собрать подписи избирателей в поддержку депутата.

Непопадание в число кандидатов от "Яблока" бывшей уполномоченной по правам ребенка в Петербурге Светланы Агапитовой Рыбаков объяснил ее личным решением. По словам председателя партии, правозащитница предпочла журналистскую работу политической. 

Рыбаков заявил, что в новом созыве парламента Петербурга "Яблоко" намерено получить не менее шести мест. В первой тройке общегородской части списка партию будут представлять депутат ЗакСа Борис Вишневский, региональный омбудсмен Александр Шишлов и начальница его аппарата Ольга Штанникова.

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