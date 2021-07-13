Суд вернул жалобу Резника на отказ в посещении нотариуса

Октябрьский районный суд Петербурга во вторник, 13 июля, вернул заявителю жалобу на отказ следователя допустить депутата ЗакСа Максима Резника к нотариусу, чтобы подготовить документы для участия в выборах. Это следует из информации в карточке дела на сайте суда.

Адвокат политика Михаил Пашинский сообщил ЗАКС.Ру, что пока не знает, почему жалобу решили не рассматривать.

- Причину можно узнать из постановления судьи, которое направлено по почте, - сказал Пашинский. - Причины могут быть самые разнообразные. В моей практике было, что плохо читается штамп, оттиск печати плохо читается на ордере. Тут простор для фантазии.

Ранее следователь отказал Резнику в посещении нотариуса, несмотря на постановление Конституционного суда от 2015 года, что домашний арест не должен ограничивать право гражданина выдвигаться в органы государственной власти и кандидату должна быть предоставлена возможность воспользоваться услугами нотариуса.

Октябрьский суд 18 июня арестовал оппозиционного депутата на два месяца. По версии следствия, парламентарий якобы мог приобрести 18,2 грамма растительного наркотика для личного употребления. Это стало поводом для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта). Сторонники политика и сам Резник считают, что преследование связано с его планами участвовать в выборах. Уже после ареста оппозиционера отказалась выдвигать в ЗакС партия "Яблоко", из которой его исключили 8,5 лет назад и с которой он вел переговоры о сотрудничестве на новых выборах.