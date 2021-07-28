Глава Роспотребнадзора обеспокоена быстрым мутированием COVID-19

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова поведала о том, как быстро коронавирус мутирует в окружающей среде: динамика, по её словам, заметно возросла за последние полгода.

"Вирус неизвестный, мы не так давно его знаем, для того чтобы его полностью изучить, времени, конечно, прошло не так много. Тем более, он последние шесть месяцев так интенсивно мутирует, он становится гораздо более изменчив, чем то, что мы наблюдали еще год назад", - приводит высказывание главного санитарного врача РФ ТАСС.

Некоторое время назад в ВОЗ сообщили, что индийский штамм "дельта" занял доминирующее положение по уровню распространения в Европе, а в ближайшие несколько месяцев - "захватит" весь мир. Отметим, что за неделю количество летальных исходов от COVID-19 выросло на 21%.