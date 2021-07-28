           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:28

Петербургский вирусолог: Для ревакцинации достаточно будет единожды привиться "Спутником Лайт"

фото ЗакС политика Петербургский вирусолог: Для ревакцинации достаточно будет единожды привиться "Спутником Лайт"

Однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" будет достаточно для прохождения курса ревакцинации от COVID-19, высказала своё мнение петербургский вирусолог Юлия Дешева.

Специалист уверена, в Северной столице будет заметен спрос на данный препарат ввиду изменения общей эпидемической картины: в городе растёт число переболевших и вакцинированных граждан с иммунитетом к коронавирусу, поэтому для прохождения очередного курса им понадобится лишь один укол "Спутником Лайт".

В начале пандемии прививаться однокомпонентным препаратом не имело бы смысла, так как у людей был не сформирован иммунный отклик к новой инфекции, уточнила Дешева.

"Чтобы выработалась защита организма, необходимо две прививки. Это всегда с новым антигеном, что одной прививки недостаточно. Сейчас все больше вакцинированных и переболевших, которым в будущем понадобится ревакцинация. Эти люди смогут привиться однокомпонентным препаратом", - сказала Дешева в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

В заключение вирусолог добавила, что в августе темпы распространения коронавируса будут заметно снижаться. Это будет связано с тем, что у петербуржцев, как и у всех россиян, завершается сезон отпусков, поэтому в последний месяц лета многие будут стараться уехать из города.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости28 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru