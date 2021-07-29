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Глава Роспотребнадзора: Локдаун - не самое эффективное средство против пандемии

фото ЗакС политика Глава Роспотребнадзора: Локдаун - не самое эффективное средство против пандемии

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает локдаун мерой, которая не зарекомендовала себя как сдерживающий фактор распространения вируса во время пандемии. Соображениями на тему она поделилась в ходе онлайн-трансляции российского общества "Знание".

Главный санитарный врач РФ напомнила, что некоторым странам приходилось по несколько раз вводить самые жёсткие ограничения. "Раз уж приходится его вводить четыре раза, ну значит, наверное, не самое эффективное средство локдаун", – уверена Попова.

Отмена или ограничение работы предприятий также не помогает сдержать распространение инфекции, при этом данная мера крайне негативно сказывается на состоянии экономики.

"В Российской Федерации есть свой алгоритм действий, система Роспотребнадзора", - констатировала Попова.

Когда весной прошлого года в стране был введён локдаун, заключила санитарный врач, Роспотребнадзор разработал рекомендации, "как сделать так, чтобы можно было и работать, и не болеть".

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