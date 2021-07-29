В России выявили еще 23,2 тысячи заражений COVID-19, в Петербурге - 1925 новых случаев

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 23 270 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 850 инфицирований больше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончалось 799, а сумело поправиться 20 834 человека.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической динамикой остается прежней: в Москве 3356 новых больных, в Петербурге – 1925 (на семь больше, чем накануне), в Подмосковье – 1325. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправилось 1987 человек и скончалось 64 (накануне – 68).

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии и Бразилии.