На газету "Слово и дело Евгения Марченко" пожаловались в ЦИК

Кандидат в депутаты Госдумы от "Яблока" по округу № 213 Николай Громов обратился в ЦИК и Горизбирком Петербурга из-за муниципального издания "Слово и дело Евгения Марченко", которая распространяется на севере города (текст жалобы есть в распоряжении ЗАКС.Ру).

"Яблочник" сообщил, что 27 июля видел стопку июльского номера газеты на стойке для прессы в здании администрации Выборгского района Петербурга. По мнению автора жалобы, на страницах издания осуществляется агитация за его соперника по выборам, действующего депутата "Единой России" Евгения Марченко.

- Все признаки агитматериала на лицо. На первой странице крупно - Евгений Евгеньевич. [Есть отчет] со съезда "Единой России" о том, что Путин всех похвалил. 100% агитматериал, - заявил ЗАКС.Ру Громов.

В жалобе кандидат указал, что газета не имеет сведений об оплате со специального избирательного счета. Ее учредитель и издатель - муниципальный совет МО "Сергиевское".

"Указанный выпуск газеты в ТИК не регистрировался как агитационный печатный материал", - отметил Громов в жалобе.

Он попросил ЦИК признать "Слово и дело Евгения Марченко" агитационным материалом и запретить его распространение, а также инициировать производство по статье 5.10 КоАП (проведение предвыборной агитации в местах, где ее проведение запрещено законодательством).

В пресс-службе Марченко ЗАКС.Ру сообщили, что их кандидат не ответственен за то, что фотографию с его портретом обнаружили в здании администрации:

- Газета "Слово и Дело" № 56 была выпущена 8 июля за две недели до выдвижения и регистрации кандидата Евгения Марченко окружной избирательной комиссией. Соответственно, избирательное законодательство на это издание не распространяется. Если экземпляры газеты были где-то обнаружены - кандидат не несет за это ответственность, - заявили в пресс-службе.

Отметим, что стопка газет МО "Сергиевское" была обнаружена не на территории этого муниципалитета. Администрация Выборгского района расположена в границах МО "Сампсониевское".