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Новости 17:11

Самовыдвиженец Липский ходатайствовал у ТИК освободить его от сбора подписей

фото ЗакС политика Самовыдвиженец Липский ходатайствовал у ТИК освободить его от сбора подписей

Заместитель главного инженера Университета ИТМО Андрей Липский, пошедший самовыдвиженцем на выборы в Госдуму по округу № 213 (Северный) и в ЗакС по округу № 5 (Выборгский район Петербурга) сообщил ЗАКС.Ру, что сдал в окружные избирательные комиссии все необходимые документы кроме подписей.

Для участия в думских выборах ему необходимо предоставить около 15 тысяч автографов избирателей, для региональных - порядка 4,8 тысяч. Самовыдвиженец подготовил для ТИКов №№ 35 и 22 ходатайства с просьбой зарегистрировать его кандидатом без предъявления подписей (есть в распоряжении ЗАКС.Ру). В качестве основного аргумента Липский приводит ситуацию с коронавирусом.

- Мои помощники ходили по квартирам, по спортивным площадкам и столкнулись с тем, что большинство людей не хотят контактировать. Конечно, подписи собираются, но не нужное количество, - рассказал самовыдвиженец.

Ходатайство потенциального кандидата заняло 10 с половиной листов. Липский ссылается на Венскую конвенцию о праве международных договоров, Международный пакт о гражданских и политических правах и различные статьи Конституции. 

"Для правильности внесение записей избирателем сборщик должен приблизиться на максимально близкое расстояние (иногда менее 50-70 см), которое значительно меньше установленного нормативно-правовыми актами, принятыми в связи с режимом повышенной готовности социальной дистанции, составляющей не менее 1 и 1,5 метров, чтобы указать избирателю места, которые необходимо заполнять избирателю и правила их заполнения", - говорится в документе.

В случае невозможности зарегистрировать его без сбора подписей Липский попросил перенести выборы и срок сбора подписей. Самовыдвиженец также написал письмо главе ЦИК Элле Памфиловой, попросив ее принять участие в разрешении вопроса регистрации его кандидатом. Автор ходатайств рассказал ЗАКС.Ру, что решение по его участию в думских выборах ТИК № 35 должен принять в понедельник, 2 августа. 

Липский принимает участие в выборах впервые. Ранее он выдвигался в местные депутаты МО "Московская застава", но не был зарегистрирован кандидатом. Самовыдвиженцу 33 года, он утверждает, что будучи студентом принимал участие в строительстве "дворца" в Геленджике, о котором снял расследование Алексей Навальный. 

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